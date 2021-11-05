«Арсенал» готов предложить «Фиорентине» € 80 млн за Влаховича

Лондонский «Арсенал» проявляет предметный интерес к форварду «Фиорентины» Душану Влаховичу. Как сообщает Sky Sport Italia, сербский нападающий является главной трансферной целью «Арсенала» во время зимнего трансферного окна.



В январе лондонский клуб предложит за игрока € 80 млн. Но пока неизвестно, состоится ли переход. Агенты форварда не уверены, что их клиенту стоит выбрать лондонский клуб.



Влаховичем интересуются многие европейские клубы. Его контракт с «Фиорентиной» истекает летом 2023 года. Ранее президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо сообщил, что игрок не будет продлевать контракт с клубом. При этом «фиалки» делали ему предложение подписать контракт с пятикратным увеличением заработной платы.

Новость по теме Конте планирует подписать в «Тоттенхэм» Кессье, де Врея и Влаховича