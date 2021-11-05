«Арсенал» готов предложить «Фиорентине» € 80 млн за Влаховича
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Лондонский «Арсенал» проявляет предметный интерес к форварду «Фиорентины» Душану Влаховичу. Как сообщает Sky Sport Italia, сербский нападающий является главной трансферной целью «Арсенала» во время зимнего трансферного окна.
В январе лондонский клуб предложит за игрока € 80 млн. Но пока неизвестно, состоится ли переход. Агенты форварда не уверены, что их клиенту стоит выбрать лондонский клуб.
Влаховичем интересуются многие европейские клубы. Его контракт с «Фиорентиной» истекает летом 2023 года. Ранее президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо сообщил, что игрок не будет продлевать контракт с клубом. При этом «фиалки» делали ему предложение подписать контракт с пятикратным увеличением заработной платы.
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