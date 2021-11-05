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Винисиус Жуниор вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022 вместо Фирмино

Винисиус Жуниор вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022 вместо Фирмино
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил вызов в сборную Бразилии на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Форвард мадридского клуба вызван вместо нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, получившего травму подколенного сухожилия в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико» (2:0).

Сборной Бразилии предстоит провести два матча отбора ЧМ-2022 в ноябре. 12 ноября подопечные Тите сыграют с национальной командой Колумбии, а 17 ноября сборная Бразилии проведёт встречу с командой Аргентины.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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