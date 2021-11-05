«Интер» объявил о продлении контракта с Бареллой до лета 2026 года

Полузащитник Николо Барелла продлил контракт с «Интером», сообщается на официальном сайте миланского клуба. Новое соглашение 24-летнего футболиста с командой рассчитано до 30 июня 2026 года.
Напомним, Барелла перешёл в «Интер» из «Кальяри» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценное соглашение с миланским клубом. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. С 2018 года Барелла выступает за сборную Италии. Минувшим летом хавбек стал чемпионом Европы в составе итальянской национальной команды.
«Интер» в 11 матчах набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Наполи» (31).
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