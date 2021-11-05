Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и Хави заплатят «Аль-Садду» по € 2,5 млн

«Барселона» и Хави заплатят «Аль-Садду» по € 2,5 млн
Комментарии

«Барселона» и Хави выплатят катарскому «Аль-Садду» компенсацию за переход тренера в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, общая сумма компенсации составляет € 5 млн. Её «Барселона» и Хави заплатят совместно, по € 2,5 млн каждый.

Переговоры «Барселоны» и «Аль-Садда» завершены. Вскоре каталонский клуб официально объявит о назначении Хави на пост главного тренера.

По данным известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, Хави уже попрощался с игроками и руководителями «Аль-Садда». Примечательно, что катарский клуб уже объявил об уходе тренера. Также катарцы сообщили, что «Барселона» заплатит € 5 млн. Это объявление вызвало недовольство каталонцев. В «Барселоне» такие действия посчитали давлением.

Новость по теме
В «Барселоне» отрицают факт выплаты € 5 млн «Аль-Садду» за Хави
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021