«Барселона» и Хави заплатят «Аль-Садду» по € 2,5 млн
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«Барселона» и Хави выплатят катарскому «Аль-Садду» компенсацию за переход тренера в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, общая сумма компенсации составляет € 5 млн. Её «Барселона» и Хави заплатят совместно, по € 2,5 млн каждый.
Переговоры «Барселоны» и «Аль-Садда» завершены. Вскоре каталонский клуб официально объявит о назначении Хави на пост главного тренера.
По данным известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, Хави уже попрощался с игроками и руководителями «Аль-Садда». Примечательно, что катарский клуб уже объявил об уходе тренера. Также катарцы сообщили, что «Барселона» заплатит € 5 млн. Это объявление вызвало недовольство каталонцев. В «Барселоне» такие действия посчитали давлением.
Новость по темеВ «Барселоне» отрицают факт выплаты € 5 млн «Аль-Садду» за Хави
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