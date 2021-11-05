В «Спартаке» заявили, что не оставят без внимания слова Смородской о расизме в клубе
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Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая ранее обвинила игроков красно-белых в расизме.
«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьёзное обвинение, за которое придётся отвечать в рамках закона», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
Напомним, футболисты московского «Спартака» не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Лестер Сити» (1:1), который состоялся накануне, 4 ноября. Позже Смородская назвала «Спартак» клубом расистов.
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Новость по темеОльга Смородская: «Спартак» — это клуб расистов
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