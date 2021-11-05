Лионелю Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»
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Форварда «ПСЖ» Лионеля Месси уведомили, что он выиграл «Золотой мяч», утверждает RTP. По данным источника, представители журнала France Football, который вручает приз лучшему игроку года, уже связались с аргентинцем. Более того, Месси даже якобы уже дал традиционное для победителя интервью журналу.
В прошлом сезоне Месси в составе «Барселоны» стал лучшим бомбардиром Примеры, забив 30 мячей. Кроме того, со сборной Аргентины он впервые в карьере выиграл крупный турнир. Аргентинцы стали победителями Кубка Америки.
Церемония награждения победителя состоится 29 ноября в Париже (Франция).
В интернете регулярно появляются сливы о победителе и результате голосований. При этом в самом France Football опровергают, что победитель уже известен.
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