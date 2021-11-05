Тухель высказался о назначении Конте на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о назначении Антонио Конте на пост наставника «Тоттенхэм Хотспур».
«Конечно, приход Конте в «Тоттенхэм» — это хорошая новость для английской Премьер-лиги. Он один из лучших тренеров в мире, только взгляните на его послужной список, его трофеи. Я уверен, что нам будет очень сложно играть против «Тоттенхэма», — приводит слова Тухеля Football.London.
Напомним, «Тоттенхэм» и Конте подписали контракт до лета 2023 года с возможностью продления. Ранее итальянский специалист успел поработать в английской Премьер-лиге с «Челси».
«Тоттенхэм Хотспур» в 10 матчах набрал 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Челси» (25) — на 1-м месте.
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