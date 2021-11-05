«Что они накинулись?» Смородская – о реакции «Спартака» на свои слова про расизм
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о реакции «Спартака» на свои слова про расизм в клубе.
«Я никого ни в чём не обвиняла. Я просто сказала, что расизм – это плохо, вот и всё. Что они накинулись? Почему такая реакция? Я не знаю», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, футболисты московского «Спартака» не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед матчем группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Лестер Сити» (1:1), который состоялся накануне, 4 ноября. Позже Смородская назвала «Спартак» клубом расистов.
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