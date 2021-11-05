Бывший наставник «Ювентуса» Андреа Пирло близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа», утверждает Football Italia. Ранее Пирло связывали с постом главного тренера «Барселоны», но каталонцев возглавит Хави, который уже покинул катарский «Аль-Садд».
Теперь Пирло является главным кандидатом на пост тренера в «Дженоа». Сейчас его занимает Давиде Баллардини, но его в ближайшее время планируют уволить.
«Дженоа» ведёт борьбу за выживание. Команда набрала лишь восемь очков в 11 матчах Серии А. Баллардини будет уволен уже после следующего матча. В 12-м туре «Дженоа» сыграет в гостях с «Эмполи». В случае поражения Баллардини будет отправлен в отставку.
Как отмечают итальянские СМИ, Николо, сын Пирло, недавно подписался на «инстаграм» «Дженоа». Это является ещё одним косвенным свидетельством перехода Пирло в «Дженоа».
- 5 ноября 2021
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