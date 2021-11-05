Бруну Фернандеш — о Сульшере: он делает очень хорошую работу, команда прогрессирует

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о проблемах клуба и поддержал главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Периодически возникают слухи об увольнении наставника «МЮ».
«Он отличный человек, думаю, что все знают его человеческие качества. Нормально, когда люди расстраиваются из-за плохих результатов. Но слишком рано винить тренера. Мы выходим на поле и мы должны действовать лучше.
В прошлом сезоне мы заняли 2-е место. Никто не думал, что мы выступим так хорошо. Но мы сами рассчитывали на большее. Впрочем, сезон получился довольно удачным.
На мой взгляд, Сульшер делает очень хорошую работу. Команда заметно прогрессирует с тех пор, как он возглавил команду. Мы по-прежнему теряет очки дома, это недопустимо. Мы понимаем, что вина лежит не только на тренере», — цитирует Фернандеша Sky Sports.
- 5 ноября 2021
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