Экс-игрок «РБ Лейпциг» дисквалифицирован на семь месяцев за плевок в глаз ассистенту судьи

Полузащитник «Эрцгебирге» Клеменс Фандрих отстранён от футбола на семь месяцев за плевок в ассистента главного арбитра, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).
30-летний футболист не сможет играть до 22 мая 2022 года из-за того, что плюнул в глаз помощнику главного судьи Роману Потёмкину во время матча второй Бундеслиги с «Ингольштадтом» (1:0), который состоялся 22 октября. Сам Фандрих отрицает, что намеренно плюнул в ассистента рефери. Сообщается, что «Эрцгебирге» намерен оспорить решение спортивного суда Немецкого футбольного союза.
Фандрих стал игроком «Эрцгебирге» в 2016 году. Ранее футболист выступал за «РБ Лейпциг», «Люцерн» и другие клубы.
«Эрцгебирге» набрал 8 очков в 12 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Санкт-Паули» (26).
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