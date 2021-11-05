«Ньюкасл» предложил «Барселоне» € 55 млн за тер Штегена

«Ньюкасл Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, сообщает Sky Sport Germany. По данным источника, английский клуб предлагает каталонцам € 55 млн за немецкого голкипера.
Ранее стало известно, что «Ньюкасл» приобрёл фонд правительства Саудовской Аравии. Новые владельцы клуба обладают огромными финансовыми возможностями. Ожидается, что теперь они будут активно вкладываться в развитие «сорок».
В команде сменится главный тренер. Ранее в отставку был отправлен Стив Брюс. Ожидается, что его в «Ньюкасле» сменит Эдди Хау.
Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 43-летний специалист подпишет контракт с «Ньюкаслом» до 2024 года. Финансовые детали сделки пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что руководство «сорок» рассматривает возможность приглашения Эрика тен Хага из «Аякса», Роберто Мартинеса из сборной Бельгии, Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и Унаи Эмери из «Вильярреала». Также СМИ связывали «Ньюкасл» с Дженнаро Гаттузо, Паулу Фонсекой и Люсьеном Фавром, которые на данный момент пребывают в статусе свободных агентов.
- 5 ноября 2021
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