Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» предложил «Барселоне» € 55 млн за тер Штегена

«Ньюкасл» предложил «Барселоне» € 55 млн за тер Штегена
Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, сообщает Sky Sport Germany. По данным источника, английский клуб предлагает каталонцам € 55 млн за немецкого голкипера.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл» приобрёл фонд правительства Саудовской Аравии. Новые владельцы клуба обладают огромными финансовыми возможностями. Ожидается, что теперь они будут активно вкладываться в развитие «сорок».

В команде сменится главный тренер. Ранее в отставку был отправлен Стив Брюс. Ожидается, что его в «Ньюкасле» сменит Эдди Хау.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 43-летний специалист подпишет контракт с «Ньюкаслом» до 2024 года. Финансовые детали сделки пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что руководство «сорок» рассматривает возможность приглашения Эрика тен Хага из «Аякса», Роберто Мартинеса из сборной Бельгии, Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и Унаи Эмери из «Вильярреала». Также СМИ связывали «Ньюкасл» с Дженнаро Гаттузо, Паулу Фонсекой и Люсьеном Фавром, которые на данный момент пребывают в статусе свободных агентов.

Новость по теме
«Ньюкасл» определился с новым тренером — им станет Эдди Хау
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021