Кофрие, Джикия и Жиго — в пятёрке лучших игроков недели в Лиге Европы по выносам

Пресс-служба УЕФА опубликовала списки лучших игроков недели в Лиге Европы. Представлены лучшие в различных категориях.



В топ-5 по количеству выносов мяча попали сразу три игрока «Спартака» — Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго и Георгий Джикия. Бельгийский защитник в матче 4-го тура с «Лестер Сити» (1:1) совершил 13 выносов. Это — второй показатель среди всех игроков. Больше только у Давида Аффенгрубера из «Штурма», он совершил 16 выносов.



По девять выносов совершили Жиго и Джикия. Они делят 4-е место в этом рейтинге.



Примечательно, что сразу два игрока «Лестера» вошли в топ-5 по количеству точных передач. Первое место занял защитник «лис» Чаглар Сёюнджю, он выполнил 107 передач. 4-м в этом рейтинге стал Даниэль Амарти, совершивший 94 точных паса.