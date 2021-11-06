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«Майнц» и «Боруссия» М сыграли вничью в матче Бундеслиги

«Майнц» и «Боруссия» М сыграли вничью в матче Бундеслиги
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В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 38-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус. На 76-й минуте защитник «Майнца» Сильван Видмер сравнял счёт.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 15 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Майнц» (17) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 10 встречах набравшая 25 очков.

В следующем туре чемпионата Германии «Майнц» дома сыграет с «Кёльном», а мёнхенгладбахская «Боруссия» проведёт встречу с «Гройтер Фюрт».

Германия - Бундеслига. 11-й тур
05 ноября 2021, пятница. 22:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Нойхаус – 38'   1:1 Видмер – 76'
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