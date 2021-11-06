«Майнц» и «Боруссия» М сыграли вничью в матче Бундеслиги
Поделиться
В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 38-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус. На 76-й минуте защитник «Майнца» Сильван Видмер сравнял счёт.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 15 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. «Майнц» (17) — на 5-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 10 встречах набравшая 25 очков.
В следующем туре чемпионата Германии «Майнц» дома сыграет с «Кёльном», а мёнхенгладбахская «Боруссия» проведёт встречу с «Гройтер Фюрт».
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
00:59
-
00:52
-
00:52
-
00:26
-
00:24
- 5 ноября 2021
-
23:59
-
23:46
-
23:37
-
23:31
-
23:19
-
23:07
-
22:51
-
22:46
-
22:32
-
22:30
-
21:59
-
21:49
-
21:48
-
21:31
-
21:24
-
21:21
-
20:47
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:27
-
19:21
-
19:21
-
19:14
-
18:52
Партнерский контент