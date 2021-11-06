«Ланс» разгромил «Труа» и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Ланс» принимал «Труа». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ланса» Арно Калимуэндо. На 29-й минуте форвард Уэсли Саид упрочил преимущество хозяев. Через 6 минут до разгромного счёт довёл защитник «Ланса» Жонатан Клосс. На 60-й минуте полузащитник хозяев Пшемыслав Франковски установил итоговый счёт встречи.
«Ланс» набрал 24 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Труа» (13) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен», набравший 31 очко в 12 встречах.
В следующем туре чемпионата Франции «Ланс» сыграет с «Брестом», а «Труа» проведёт встречу с «Сент-Этьеном».
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