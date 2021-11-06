«Дженоа» вырвал ничью в матче с «Эмполи»

В Эмполи завершился стартовый матч 12-го тура Серии А. «Эмполи» на стадионе «Карло Кастеллани» принимал «Дженоа». Встреча закончилась со счётом 2:2.



Гости открыли счёт на 13-й минуте, пенальти реализовал Доменико Кришито. В середине второго тайма Федерико Ди Франческо восстановил равновесие в счёте, а на 71-й минуте Шимон Журовский вывел «Эмполи» вперёд. Отыгрались гости уже за минуту до конца основного времени. Ничью «Дженоа» принёс точный удар Флавио Бьянки.



«Дженоа» набрал девять очков, команда занимает 17-е место в турнирной таблице. «Эмполи», набрав 16 очков, находится на 8-м месте. В следующем туре Серии А «Эмполи» сыграет в гостях с «Вероной», а «Дженоа» будет принимать римскую «Рому».