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«Дженоа» вырвал ничью в матче с «Эмполи»

«Дженоа» вырвал ничью в матче с «Эмполи»
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В Эмполи завершился стартовый матч 12-го тура Серии А. «Эмполи» на стадионе «Карло Кастеллани» принимал «Дженоа». Встреча закончилась со счётом 2:2.

Гости открыли счёт на 13-й минуте, пенальти реализовал Доменико Кришито. В середине второго тайма Федерико Ди Франческо восстановил равновесие в счёте, а на 71-й минуте Шимон Журовский вывел «Эмполи» вперёд. Отыгрались гости уже за минуту до конца основного времени. Ничью «Дженоа» принёс точный удар Флавио Бьянки.

«Дженоа» набрал девять очков, команда занимает 17-е место в турнирной таблице. «Эмполи», набрав 16 очков, находится на 8-м месте. В следующем туре Серии А «Эмполи» сыграет в гостях с «Вероной», а «Дженоа» будет принимать римскую «Рому».

Италия - Серия А. 12-й тур
05 ноября 2021, пятница. 22:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
2 : 2
Дженоа
Генуя
0:1 Кришито – 13' (пен)   1:1 Ди Франческо – 62'   2:1 Журовский – 71'   2:2 Бьянки – 89'
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