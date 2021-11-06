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«Астон Вилла» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Саутгемптону»

«Астон Вилла» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Саутгемптону»
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В Саутгемптоне завершился стартовый матч 11-го тура Английской премьер-лиги. «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом.

Уже на 3-й минуте Адам Армстронг отличным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в цель. Этот гол в итоге так и остался единственным, хотя у обеих команд были неплохие моменты, чтобы забить ещё.

Гол Армстронга:

«Астон Вилла» продлила неудачную серию. Бирмингемцы потерпели пятое поражение подряд в АПЛ. Команда набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» набрал 14 очков и поднялся на 12-е место.

В следующем туре «Астон Вилла» будет принимать «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Саутгемптон» ждёт гостевой матч с «Норвич Сити».

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
05 ноября 2021, пятница. 23:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Армстронг – 3'
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