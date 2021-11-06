Андрей Шевченко близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа»

45-летний специалист Андрей Шевченко, ранее возглавлявший сборную Украины, близок к назначению на должность главного тренера в клуб чемпионата Италии – «Дженоа». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.

Как отмечает источник, уже в ближайшее время «Дженоа» и Шевченко могут прийти к соглашению, после чего о сотрудничестве может быть объявлено официально. Это будет трёхлетний или двухлетний контракт с опцией продления на третий год. При этом, никаких объявлений касательно расставания с нынешним наставником – 57-летним итальянцем Доминико Баллардини пока не последовало.

Отметим, что Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

На данный момент, «Дженоа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета лишь одно очко. В следующем матче «генуэзцам» предстоит принять на своём поле «Рому».