Источник: Шевченко подпишет контракт с «Дженоа» до 2023 года с зарплатой в € 1,8 млн

45-летний экс-футболист «Милана» Андрей Шевченко, ранее возглавлявший сборную Украины, близок к тому, чтобы вернуться в Италию, но уже в качестве главного тренера, возглавив «Дженоа». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, стороны находятся в финальной стадии согласования контракта, который будет рассчитан до 2023 года с зарплатой в € 1,8 млн в год.

Отметим, что Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.



На данный момент «Дженоа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета лишь одно очко. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своём поле «Рому».