Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Шевченко подпишет контракт с «Дженоа» до 2023 года с зарплатой в € 1,8 млн

Источник: Шевченко подпишет контракт с «Дженоа» до 2023 года с зарплатой в € 1,8 млн
Комментарии

45-летний экс-футболист «Милана» Андрей Шевченко, ранее возглавлявший сборную Украины, близок к тому, чтобы вернуться в Италию, но уже в качестве главного тренера, возглавив «Дженоа». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, стороны находятся в финальной стадии согласования контракта, который будет рассчитан до 2023 года с зарплатой в € 1,8 млн в год.

Отметим, что Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

На данный момент «Дженоа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета лишь одно очко. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своём поле «Рому».

Новость по теме
Андрей Шевченко близок к тому, чтобы возглавить «Дженоа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021