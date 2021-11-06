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Ванда Нара опубликовала фото с Макси Лопесом, от которого она ушла к Икарди

Ванда Нара опубликовала фото с Макси Лопесом, от которого она ушла к Икарди
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34-летняя Ванда Нара, агент и бывшая жена аргентинского форварда «Пари Сен Жермен» Мауро Икарди, опубликовала в «Инстаграме» фотографию со своим первым мужем Макси Лопесом, с которым она находилась в отношениях с 2008 по 2013 год.

Несмотря на то что ранее поступали сообщения, что Ванда Нара и Мауро Икарди помирились, итальянские СМИ настаивают, что их отношения теперь официально подошли к концу.

Напомним, 16 октября Ванда Нара написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. У пары есть две общие дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.

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