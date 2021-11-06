«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Ротором»

«СКА-Хабаровск» принимал «Ротор» в рамках 21-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.



Уже на 12-й минуте «Ротор» вышел вперёд, отличился нападающий Алексей Щёткин. Но перед самым перерывом полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Носов сравнял счёт. На 72-й минуте нападающий хозяев Георгий Гонгадзе воспользовался своим шансом и вывел хозяев вперёд. А на 90-й минуте форвард оформил дубль и установил окончательный счёт.



«СКА-Хабаровск» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Ротор» (24) – на 13-й позиции. Лидером розыгрыша является «Торпедо», на счету которого 41 очко.