Хави поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от назначения в каталонский клуб.



«Мы будем работать и выкладываться на все 100%. В конце концов, это «Барселона», лучший клуб мира, а лучший клуб мира должен побеждать. Ничьи и поражения недопустимы. Следовательно, требования максимальны. Постараюсь сделать игроков «Барселоны» счастливыми. Придётся очень много работать, но у нас есть чёткая цель — это победа. Я настроен крайне позитивно.



Я по-настоящему счастлив. Это самый большой вызов в моей карьере, серьёзный вызов, и я возвращаюсь домой, в «Барселону». Это безмерное счастье. Все сделали своё дело. Благодарен «Барселоне» за оказанное доверие. Представители клуба приехали в Доху, контракт с «Аль-Саддом» был расторгнут, все сделали свою часть сделки. Всё идёт хорошо, я действительно очень благодарен клубу», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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