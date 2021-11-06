Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 14-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 14-го тура
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, матчем «Арсенал» — «Уфа» стартует 14-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 14-м туре состоятся следующие восемь встреч:

6 ноября
«Арсенал» — «Уфа» (Тула, 14:00 мск)
«Динамо» — «Краснодар» (Москва, 16:30 мск)
«Крылья Советов» — «Химки» (Самара, 16:30 мск)
«Сочи» — ЦСКА (Сочи, 19:00 мск)

7 ноября
«Урал» — «Зенит» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Ростов» — «Рубин» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Спартак» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)
«Ахмат» — «Нижний Новгород» (Грозный, 19:00 мск).

После 13 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 29 очков. В тройку лидеров входят клубы «Локомотив» (24) и «Сочи» (24).

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021