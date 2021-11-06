Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 14-го тура
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Сегодня, 6 ноября, матчем «Арсенал» — «Уфа» стартует 14-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 14-м туре состоятся следующие восемь встреч:
6 ноября
«Арсенал» — «Уфа» (Тула, 14:00 мск)
«Динамо» — «Краснодар» (Москва, 16:30 мск)
«Крылья Советов» — «Химки» (Самара, 16:30 мск)
«Сочи» — ЦСКА (Сочи, 19:00 мск)
7 ноября
«Урал» — «Зенит» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Ростов» — «Рубин» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Спартак» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)
«Ахмат» — «Нижний Новгород» (Грозный, 19:00 мск).
После 13 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 29 очков. В тройку лидеров входят клубы «Локомотив» (24) и «Сочи» (24).
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