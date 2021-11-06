«Писали плохие вещи». Шиманьски рассказал о нападках от фанатов «Спартака»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал, как подвергся нападкам со стороны болельщиков «Спартака».
«Когда я в «Инстаграме» пожелал «Легии» победить, на меня накинулись фанаты «Спартака». Да, они писали мне в директ. Я всего лишь пожелал удачи своему родному клубу, не думаю, что сделал что-то плохое, и не совсем понял реакцию. Писали плохие вещи, окей, их дело, сейчас каждый может написать каждому. Я читал по минимуму, такое никто не захочет читать», — цитирует Шиманьски «Матч ТВ».
Шиманьски перешёл в «Динамо» из польской «Легии» летом 2019 года. На данный момент в его активе 67 матчей за «Динамо», в которых он забил пять мячей и сделал 12 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 8 млн. 22-летний футболист провёл за сборную Польши 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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