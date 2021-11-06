Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Комментарии

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Стюарт Бёрт. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Манчестер Юнайтед» за 10 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (20) – на третьей позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 25 очков.

Смотрите этот и другие матчи тура эксклюзивно в Okko». Прямо сейчас оформить подписку «Okko Футбол» можно на выгодных условиях — первые 7 дней за 1 рубль. В сервисе также доступны игры испанской Примеры и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021