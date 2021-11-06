«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Стюарт Бёрт. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Манчестер Юнайтед» за 10 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (20) – на третьей позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 25 очков.

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