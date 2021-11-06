«Арсенал» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Арсенал» — «Уфа». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Веретешкин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).



«Уфа» набрала 13 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).