«Динамо» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Динамо» — «Краснодар». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).



«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (21) располагается на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).