«Сочи» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Иван Сараев (Санкт-Петербург).
«Сочи» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) располагается на 5-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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