Президент «Барселоны» заявил, что клуб подпишет трёх новичков в зимнее трансферное окно

Во время ужина с представителями объединения болельщиков «Барселоны» в Галисии президент клуба Жоан Лапорта заявил, что намерен приобрести трёх новых футболистов, сообщает Marca со ссылкой на TV3.



По информации источника, уже ведутся поиски нового центрального нападающего, поскольку Серхио Агуэро испытывает проблемы со здоровьем. Ранее было объявлено, что форвард пропустит как минимум три месяца из-за проблем с сердцем. Активную работу над остальными трансферами клуб начнёт в ближайшее время.



Кроме того, Лапорта заявил, что действия будут происходить только в согласовании с новым главным тренером клуба Хави. Ранее стало известно, что контракт Хави с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ожидается, что он прибудет в Барселону в эти выходные.

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