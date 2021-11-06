Александр Мостовой: хочу быть тренером, но меня никто не зовёт

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не занимается тренерской деятельностью.



«Меня привлекает идея стать тренером или спортивным директором, но для многих я очень неудобный человек. Неудобный, потому что хорошо знаю футбол, был хорошим футболистом, и у меня есть свой характер. Некоторым людям не хотелось бы, чтобы рядом с ними был такой человек, как я. В России меня спрашивают: «Александр, почему вы не хотите быть тренером?» Хочу, но меня никто не зовёт. Раньше меня окружали люди, которые утверждали, что они мои друзья. Я помогал им, но теперь всё наоборот.



Что касается лицензии, у меня её нет. Но в России многие не имеют тренерской лицензии и при этом занимаются футболом. Мне всегда было интересно, как это возможно, что в футболе есть люди, которые никогда не играли. Я этого не понимаю», — приводит слова Мостового AS.