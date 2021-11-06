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Хохлов: в пропущенных голах «Ротора» детские ошибки. Кто-то не слышит или не хочет слушать

Хохлов: в пропущенных голах «Ротора» детские ошибки. Кто-то не слышит или не хочет слушать
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Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение клуба в матче 21-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Хабаровск» (1:3).

«Мы до игры говорили: кто совершит меньше грубых ошибок, тот и выиграет. У нас во всех трёх пропущенных голах какие-то детские ошибки, о которых мы предупреждали, разбирали, говорили. Наверное, кто-то не слышит или не хочет слушать. Разбирать игру будем дома, а сейчас мы расстроены. Летели сюда долго и без очков уезжать, конечно, обидно.

Повели в счёте, хороший гол забили. Остаётся полторы минуты до перерыва, наверное, где-то нужно попроще, понадёжнее играть возле своих ворот, а не заниматься авантюрными действиями. Защитник не должен выходить из обороны через обыгрыш. Мы с Долгопрудным так очки потеряли, в нескольких матчах до этого также очки теряли. Нельзя терять мячи в центре, когда команда раскрывается. Во втором тайме пришлось уже гораздо сложнее: усиливать игру некем. Вся игра сложилась из микроэпизодов. В решающих мы матч проиграли», — цитирует Хохлова пресс-служба «СКА-Хабаровск».

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