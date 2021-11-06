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Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после назначения на пост главного тренера клуба

Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после назначения на пост главного тренера клуба
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Новый главный тренер «Барселоны» Хави опубликовал послание к болельщикам каталонского клуба.

«Дорогие кулес, я возвращаюсь домой. Возвращаюсь в то место, где вырос. Возвращаюсь в клуб своей жизни. У меня нет слов, чтобы описать эмоции, которые я испытываю, получив возможность вновь защищать честь этой эмблемы, отпечатавшейся в моём сердце. Я смогу снова почувствовать вибрацию «Камп Ноу» и услышать возгласы великолепных болельщиков этого клуба.

Знаю, что возвращаюсь в «Барселону» в трудный момент, но я принимаю этот вызов с огромным энтузиазмом. Я буду работать и бороться вместе с вами, чтобы достичь тех позиций, которые мы заслуживаем. Спасибо «Барселоне» за оказанное доверие, а также хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые считали, что я должен взять на себя столь важную роль. История продолжается», — написал Хави на своей странице в «Инстаграме».

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