«Арсенал» — «Уфа»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Уфы» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Уфа».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, новосельцев, Сокол, Радакович, Камболов, Ткачёв, Кангва, Хлусевич, Кангва, Луценко.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Степанов, Суханов, Бьёрнстрём, Гулиев, Пантелеев, Давиташвили, Панченко, Марков, Тудорие.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Мрзляк, Касинтура.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Иванов, Алиев, Камилов, Голубев, Саплинов.
«Уфа» набрала 13 очков в 13 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) располагается на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
- 6 ноября 2021
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