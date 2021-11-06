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Иньеста: Хави готов к вызову в «Барселоне». Надеюсь, обстоятельства будут работать на него

Иньеста: Хави готов к вызову в «Барселоне». Надеюсь, обстоятельства будут работать на него
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский «Виссел Кобе», прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера каталонского клуба.

«Конечно, Хави точно подойдёт для этой работы. Не только потому, что он знает клуб, это его дом, но и потому, что он к этому готов. Это самое главное. Дело не только в том, что из себя представляет Хави, но и в том, что он очень хороший тренер. Он готов к этому вызову.

Я желаю ему удачи. Уверен, что всё будет хорошо, потому что Хави подготовился к этому моменту. Этот вызов его крайне взволновал. Надеюсь, обстоятельства будут работать на него. Желаю всего наилучшего Хави и «Барселоне», — приводит слова Иньесты пресс-служба Ла Лиги.

Права на видео принадлежат La Liga.

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