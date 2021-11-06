Юсупов: наверное, ЦСКА — самая стабильная команда, которая всегда держит свой уровень

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Мне повезло, я очень много раз встречался с ЦСКА, и всегда эти матчи проходят легко. Мне с ними нравится играть. На них какой-то особенный настрой. Наверное, это самая стабильная команда, которая всегда держит свой уровень», — цитирует Юсупова пресс-служба «Сочи».



Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Сочи» — ЦСКА. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.



«Сочи» набрал 24 очка в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский ЦСКА (23) располагается на 5-м месте.

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