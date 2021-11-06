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«Челси» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Челси» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 6 ноября, состоится матч «Челси» — «Бёрнли». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бёрнли».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

Лондонский «Челси» набрал 25 очков в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (7) — на 18-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (22) и «Манчестер Сити» (20). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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