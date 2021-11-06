«С возвращением домой». Пуйоль обратился к Хави
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль обратился к Хави, который был назначен на пост главного тренера сине-гранатовых. Он разместил трогательную фотографию, на которой передаёт Хави капитанскую повязку.
«Удачи, друг. Уверен, всё будет хорошо. С возвращением домой», — написал Пуйоль в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что контракт Хави с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ожидается, что он прибудет в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды «Барселоны» на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.
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