«С возвращением домой». Пуйоль обратился к Хави

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль обратился к Хави, который был назначен на пост главного тренера сине-гранатовых. Он разместил трогательную фотографию, на которой передаёт Хави капитанскую повязку.

«Удачи, друг. Уверен, всё будет хорошо. С возвращением домой», — написал Пуйоль в своём «инстаграме».



Ранее стало известно, что контракт Хави с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ожидается, что он прибудет в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды «Барселоны» на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.