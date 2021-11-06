Юрген Клопп: «Ливерпуль» — не лучшая команда мира. Мы хотим обыграть лучший клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что не считает свою команду лучшей в мире.



«Мы не считаем себя лучшей командой в мире. Нам это неинтересно и никогда не было интересно. Хотим иметь возможность обыграть лучшую команду мира, кем бы она ни была. Мы — «Ливерпуль», а это означает дополнительную ответственность, серьёзное давление и большие надежды. Мы должны побеждать, ведь люди гораздо чаще ожидают от нас побед, чем поражений. Постоянно быть на таком уровне — непростая задача», — приводит слова Клоппа Sky Sports.



«Ливерпуль» в 10 встречах набрал 22 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является лондонский «Челси» (25). Ранее «Ливерпуль» досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.