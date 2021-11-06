Эвра: если бы «МЮ» проиграл «Ливерпулю» 0:5 в наше время, мы бы подрались в раздевалке

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о проблемах клуба.
«Возможно, этой раздевалке не хватает настоящего образца для подражания. Однажды я получил ушиб, и мне сказали, что я пока не могу тренироваться, но потом мимо меня прошёл Пол Скоулз. Я знал, что у него были проблемы с коленом, но он шёл тренироваться. Затем я увидел Райана Гиггза, у которого были проблемы со спиной, а следом пробежал Гари Невилл с больной икроножной мышцей. Подумал, что если эти динозавры идут тренироваться, неужели я буду сидеть тут как королева и жалеть себя? Поэтому встал и натянул бутсы. Лидерство – это не крики на поле, лидерство – это прежде всего личный пример. Кто сейчас делает что-то подобное в этой команде? Если бы «МЮ» проиграл «Ливерпулю» 0:5 в наше время, мы бы подрались в раздевалке.
Когда «Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» в 2013 году, Гиггз бушевал в автобусе команды: «Даже фанаты «Эвертона» теперь издеваются на нами!» Нынешней команде тоже нужно быть осторожнее, если мы не хотим стать клубом, над которым все просто смеются. Игроки должны прочувствовать боль и горечь очень глубоко внутри. Когда мы проиграли титул в последний день сезона в 2012 году, игроки плакали. И Фергюсон сказал, чтобы мы пустили эту боль, прочувствовали её. Тогда я дал интервью, в котором сказал, что в следующем сезоне мы отыграем титул с преимуществом в 10 очков, и мы сделали это с преимуществом в 13», — цитирует Эвра Daily Mail.
- 6 ноября 2021
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