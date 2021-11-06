«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 11-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Б. Фернандеш, Роналду, Гринвуд.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунз, Канселу, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Де Брёйне, Фоден, Жезус.
«Манчестер Юнайтед» за 10 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (20) – на третьей позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 25 очков.
- 6 ноября 2021
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