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Мозес: если будем играть друг за друга, как с «Лестером», то можем обыграть любую команду

Мозес: если будем играть друг за друга, как с «Лестером», то можем обыграть любую команду
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Игра была потрясающей. У нас был план, и мы его выполнили. Отлично сыграли в защите, действовали компактно и максимально осложнили жизнь сопернику на нашей половине. В этом и был план. Очень довольны собой и теперь будем готовиться к воскресному матчу с «Локомотивом».

Два ассиста и гол «Лестеру»? Я просто люблю играть против этого клуба. Шучу. На самом деле, у нас ещё достаточно времени в российском чемпионате. Может, сделаю хет-трик в ворота «Локомотива». Шутка.

Наша главная задача — сохранить командную работу. Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем обыграть любую команду. Мы были единым целым. Очень хочется сохранить это чувство в следующем матче. Надеюсь, будем только прогрессировать. И тогда сможем выиграть как можно больше матчей в РПЛ», — сказал Мозес в интервью для пресс-службы «Спартака».

Напомним, матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 7 ноября. Старт встречи – в 19:00 мск.

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