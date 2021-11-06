«Крылья Советов» — «Химки»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Химок» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Химки».
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский, Витюгов, Пруцев, Ежов, Сергеев, Сарвели.
Запасные: Овсянников, Бельтюков, Божин, Солдатенков, Бейл, Якуба, Липовой, Смирнов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Карпов, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов.
Запасные: Генералов, Сычёв, Набиуллин, Камышев, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов, Адеми.
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