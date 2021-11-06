«Динамо» — «Краснодар»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулёв, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачёв, Плиев, Евгеньев, Сазонов, Галкин, Игбун, Н'Жье, Гладышев.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла.
Запасные: Городов, Чернов, Стоцкий, Кривцов, Ильин, Кордоба.
«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (21) располагается на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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