Мозес: голевая передача Игнатова с «Лестером» получилась волшебной. Он отличный парень

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением об одноклубнике Михаиле Игнатове.



«Он отличный парень. С первых минут играл с характером, правда, в концовке подустал. Но он ещё молод, работает в интересах команды, и все это видели. У него всё в порядке со скиллами, он эффективно их использовал. Все в команде рады за Мишу. Голевая передача у него получилась вообще волшебной. Я знал, что он будет искать меня взглядом, поэтому рванул в штрафную. Очень рад был отличиться», — сказал Мозес в интервью для клубной пресс-службы.



Напомним, матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 7 ноября. Старт встречи – в 19:00 мск. «Локомотив» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» (18) – девятый.