Антонио Конте: «Тоттенхэм» пока не готов к чемпионству

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением, что его команда пока не готова к английской Премьер-лиге.



«Сейчас минимум четыре команды в английской Премьер-лиге обеспечили себе отрыв от всех остальных. Это должно мотивировать нас работать ещё усерднее, чтобы сокращать отставание и думать о том, что мы должны быть конкурентоспособными и пытаться бороться за титул.



В данный момент, честно, я не могу сказать вам, что «Тоттенхэм» готов бороться за титул. Сейчас есть много команд, которые намного более стабильны. Но не клубы, потому что этот клуб суперстабилен.



По этой причине нам нужно время. Но я не боюсь, потому что всегда упорно работал ради достижения цели. Я хотел отпраздновать титул со своими клубами. В то же время нужно правильно оценивать реальность. Но мы должны сконцентрироваться на настоящем и ставить цели на будущее, чтобы вместе построить что-то большое», – цитирует Конте ESPN.

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