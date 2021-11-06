«Уфа» в меньшинстве сыграла вничью с тульским «Арсеналом»

Сегодня, 6 ноября, тульский «Арсенал» принимал «Уфу». Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. Хозяева на протяжении большей части матча играли в большинстве, но соперники сыграли вничью – 0:0.
Уже на 18-й минуте полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко был удалён с поля, к этому времени он успел получить две жёлтые карточки. Первая была показана футболисту уже на 1-й минуте. После этого «Арсенал» завладел территориальным преимуществом, а гости старались действовать от обороны. В итоге команды так и не смогли отличиться ни разу.
«Уфа» набрала 14 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (13) – на 14-й позиции. Лидером первенства является «Зенит» из Санкт-Петербурга (29).
- 6 ноября 2021
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