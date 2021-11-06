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Линекер: если Хави хотя бы наполовину такой же хороший тренер, как игрок, то успех придёт

Линекер: если Хави хотя бы наполовину такой же хороший тренер, как игрок, то успех придёт
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Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер пожелал удачи новому главному тренеру «Барселоны» Хави.

«Удачи великому Хави. Если он хотя бы наполовину такой же хороший тренер, каким был футболистом, то успех придёт», — написал Линекер в своём «твиттере».

Ранее пресс-служба каталонской «Барселоны» официально объявила о назначении на пост главного тренера 41-летнего испанца Хави. Стало известно, что контракт Хави с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ожидается, что он прибудет в Барселону в эти выходные, а в понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды «Барселоны» на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.

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