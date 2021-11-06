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Бербатов: рассчитывать на магию Роналду в каждой игре – ошибка «Манчестер Юнайтед»

Бербатов: рассчитывать на магию Роналду в каждой игре – ошибка «Манчестер Юнайтед»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Болгарии Димитар Бербатов высказался о влиянии форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду на игру команды.

«Все знают, что Роналду может забить гол в тяжелейший момент, когда команда нуждается в нём. Так дважды произошло в матче с «Аталантой».

Но если «Юнайтед» полагается на него и думает, что магия будет происходить в каждой игре, это большая ошибка. Футбол — командный вид спорта, игроки должны взаимодействовать, помогать друг другу и с первой минуты показывать себя.

Видно, что Сульшер прислушивается к тому, что говорит Роналду после матчей. Благодаря голам Криштиану, «Юнайтед» намного легче. Возможно, это преувеличение, что Роналду спас Сульшера, но точно можно сказать, что он благодарен Криштиану», — цитирует Бербатова Manchester Evening News.

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