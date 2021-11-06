Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на матче «Динамо» — «Краснодар» 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ему помогают ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Арам Петросян (Бронницы).
«Динамо» набрало 23 очка в 13 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (21) располагается на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
- 6 ноября 2021
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