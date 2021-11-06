«Челси» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 11-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Бёрнли» на матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бёрнли».
«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Баркли, Хаверц, Хадсон-Одои.
Запасные: Аррисабалага, Аспиликуэта, Сарр, Чалоба, Лофтус-Чик, Пулишич, Маунт, Зиеш, Ньигес.
«Бёрнли»: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон, Браунхилл, Вествуд, Гудмундссон, Макнил, Вуд, Корне.
Запасные: Хеннесси, Коллинз, Лонг, Питерс, Робертс, Корк, Барнс, Родригес, Выдра.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Майкл Солсбери.
- 6 ноября 2021
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